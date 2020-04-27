Студія Disney опублікував всі епізоди мультсериала "Вдома з Олафом"

Під час карантину студія Disney запустила міні-серіал під назвою "Вдома з Олафом", який розповідає про знаменитого сніговика з анімаційного фільму "Крижане серце". З початку квітня щотижня виходили нові серії. Зараз на YouTube-каналі кіностудії вже доступні всі 13 епізодів проекту "Вдома з Олафом".