Гурт Coldplay зняв кліп у Києві (Відео)

Гурт Coldplay представив кліп на пісню Trouble In Town з нового альбому Everyday Life. Над роликом працювала студія Radioaktive Film, його зйомки проходили в Києві, повідомляє The Village Україна. У студії розповіли про те, що кліп знімали на Ленінській кузні і по всьому місту. Зокрема, у відео можна побачити Дім одягу на Львівській площі, вулицю Старовокзальну, торговий центр "Україна", а також мафи з паніні, машину з шаурмою та аптеки.