Скачать
П'ятниця, 13.03.2020

Гурт Coldplay зняв кліп у Києві (Відео)

Гурт Coldplay представив кліп на пісню Trouble In Town з нового альбому Everyday Life. Над роликом працювала студія Radioaktive Film, його зйомки проходили в Києві, повідомляє The Village Україна. У студії розповіли про те, що кліп знімали на Ленінській кузні і по всьому місту. Зокрема, у відео можна побачити Дім одягу на Львівській площі, вулицю Старовокзальну, торговий центр "Україна", а також мафи з паніні, машину з шаурмою та аптеки.
dt.ua
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по темі:

Клип, Coldplay, Київ, Відео, Гурт Coldplay, Trouble In Town.
21:56 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся