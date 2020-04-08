Джастін Тімберлейк та Anderson .Paak випустили кліп на пісню Don't Slack

Джастін Тімберлейк та Anderson .Paak випустили кліп на пісню під назвою Don't Slack - він увійшов в саундтрек нового мультфільму "Тролі 2: світове турне". У ролику також знялася Анна Кендрік. Всі троє беруть участь в озвучці героїв анімації. Режисером відео виступив Calmatic, відомий за кліпом Lil Nas X на хіт Old Town Road.