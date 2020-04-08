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Середа, 08.04.2020

Джастін Тімберлейк та Anderson .Paak випустили кліп на пісню Don't Slack

Джастін Тімберлейк та Anderson .Paak випустили кліп на пісню під назвою Don't Slack - він увійшов в саундтрек нового мультфільму "Тролі 2: світове турне". У ролику також знялася Анна Кендрік. Всі троє беруть участь в озвучці героїв анімації. Режисером відео виступив Calmatic, відомий за кліпом Lil Nas X на хіт Old Town Road.
УНИАН
Фото: Instagram
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Клип, Джастин Тимберлейк, Пісня, Anderson .Paak, Don't Slack.
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