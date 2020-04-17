Сем Сміт і Демі Ловато представили спільний кліп

Сем Сміт і Демі Ловато представили кліп на спільну пісню I'm Ready. Режисером відео виступила Джора Франтціс. У кліпі виконавці влаштували олімпійське змагання за любов і визнання. Сингл увійде в новий альбом Сема Сміта. Вихід платівки заплановано на 1 травня, але прем'єру довелося відкласти через пандемію коронавірусу. Нова дата виходу поки не названа.