40 виконавців з різних країн влаштували онлайг-концерт - At-Home Gala (Відео)

У суботу, 25 квітня, нью-йоркська Метрополітен-опера (Metropolitan Opera) зібрала понад 40 виконавців у грандіозному онлайн гала-концерті "з дому" - At-Home Gala. Концерт об'єднав виконавців з різних країн, від Польщі до Південної Африки, від Німеччини до Азербайджану і від Уельсу до США. Зокрема, в заході взяли участь Анна Нетребко, Юсиф Ейвазо, Рене Флемінг, Йонас Кауфман, Лізетт Оропеса і багато інших.