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Понеділок, 27.04.2020

40 виконавців з різних країн влаштували онлайг-концерт - At-Home Gala (Відео)

У суботу, 25 квітня, нью-йоркська Метрополітен-опера (Metropolitan Opera) зібрала понад 40 виконавців у грандіозному онлайн гала-концерті "з дому" - At-Home Gala. Концерт об'єднав виконавців з різних країн, від Польщі до Південної Африки, від Німеччини до Азербайджану і від Уельсу до США. Зокрема, в заході взяли участь Анна Нетребко, Юсиф Ейвазо, Рене Флемінг, Йонас Кауфман, Лізетт Оропеса і багато інших.
112.ua
Фото: unsplash
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Опера, Музика, Онлайн-концерт, At-Home Gala.
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