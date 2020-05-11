"Hypnodancer": група Little Big випустила новий кліп (Відео)

Російська рейв-група Little Big випустила кліп на пісню Hypnodancer. Всього ж кліп на пісню вже подивилися понад 9 мільйонів чоловік. У зйомках кліпу взяли участь комік Олександр Гудков, блогер Руслан Усачов, фронтмен The Hatters Юрій Музиченко та солістка "Ленінграда" Флорида Чантурія.