Всі відтінки темної шкіри: Бейонсе презентувала новий кліп (Відео)

У ролику знялися модель Наомі Кемпбелл, актриса Люпіта Ньоно, а також співачка Келлі Роуленд, дочка Бейонсе - Блу Айві і інші. За словами Бейонсе, в відео хотіли відобразити абсолютно різні відтінки темної шкіри. Режисером кліпу виступила Дженн Нкіру.