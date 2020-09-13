"Кліп БОМБА!" Фани в захваті від нового кліпу Maruv на пісню Sad Song (Відео)

Українська співачка Maruv випустила ще один гарячий і атмосферний кліп - цього разу на сингл Sad Song. Режисером музичного відео виступила Яна Чаплигіна. У кліпі Maruv зустрічається зі своїм двійником.