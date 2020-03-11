Коли залишив свою собаку на тиждень у бабусі

Всім відомо, що домашні тварини дуже часто переймають звички своїх господарів і намагаються бути на них схожими. Це актуально навіть тоді, коли залишаєш своїх вихованців ненадовго у родичів. І особливо обережними потрібно бути тоді, коли відправляєте свою собаку до бабусі в село ...