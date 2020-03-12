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Божевільний і дуже смішний фотошоп з Інтернету
Мережеві гумористи і фотошоп-майстри люблять фантазувати, перетворюючи звичайні фотографії, які публікуються в Інтернеті, в божевільні фотожаби.
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