Смішні кішечки, які сплять в дивних місцях Кішки ─ зовсім невибагливі створення в тому, що стосується сну: вони можуть заснути, де завгодно, коли завгодно і в будь-якій позі. І розбудити їх може хіба що звук відкривається корми.