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Субота, 14.03.2020
Коли дійсно нудно: смішні приколи на роботі
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Коли дійсно нудно: смішні приколи на роботі

Як тільки стає нудно, більшість з нас відразу біжать в інтернет, щоб поскучати в ньому. Але є люди, яким не потрібен інтернет, тому як вони вміють майстерно страждати фігньою, і роблять це настільки творчо, що це варто того, щоб на це подивитися.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Робота, Курйоз, Приколі, Гумор, Сміх, Приколи на роботі.
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