Коли дійсно нудно: смішні приколи на роботі

Як тільки стає нудно, більшість з нас відразу біжать в інтернет, щоб поскучати в ньому. Але є люди, яким не потрібен інтернет, тому як вони вміють майстерно страждати фігньою, і роблять це настільки творчо, що це варто того, щоб на це подивитися.