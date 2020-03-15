Плюшевий ведмедик в реальному житті: чарівний чау-чау Чаудер (Фото) Цей 6-річний вовняний клубок радості вагою 20 кілограмів ─ чистокровний пес породи чау-чау по кличці Чаудер (Chowder), який живе на Філіппінах разом зі своєю господинею Берніс Лозано (Bernice Lozano). Його велика пухнаста мордаха, пухкі щоки і багато-багато вовни роблять його схожим на плюшевого ведмедика, з яким його і порівнюють понад 430 тисяч передплатників в Instagram.