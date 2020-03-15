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Приклади, які показують, чому чоловіки живуть меньше
Якщо ви все ще замислюєтеся над цим питанням, то буде досить поглянути на подібну добірку фотографій, щоб зрозуміти що до чого.
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