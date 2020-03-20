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П'ятниця, 20.03.2020
Прикольні картинки для покращення настрою
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Прикольні картинки для покращення настрою

Гумор - це те, що відрізняє людину нормального від людини-звіра. Гумор - це те, що викликає у людини радісну посмішку, добродушний сміх, то, що піднімає настрій і применшує значення печалі і образ. Гумор - це те, що допомагає нам позбутися страху і вижити в нашому божевільному, хворому світі.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Позитив, Курйоз, Приколі, Гумор, Сміх, Смішні картинки.
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