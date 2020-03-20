Прикольні картинки для покращення настрою Гумор - це те, що відрізняє людину нормального від людини-звіра. Гумор - це те, що викликає у людини радісну посмішку, добродушний сміх, то, що піднімає настрій і применшує значення печалі і образ. Гумор - це те, що допомагає нам позбутися страху і вижити в нашому божевільному, хворому світі.