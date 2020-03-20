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П'ятниця, 20.03.2020
Ці люди роблять все можливе, щоб зберігати дистанцію під час карантину
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Ці люди роблять все можливе, щоб зберігати дистанцію під час карантину

У дні карантину, на якому в ці дні сидять жителі багатьох країн, особливо важливо звести контакти з іншими людьми до мінімуму, наскільки це можливо, і зберігати дистанцію між собою не менше 2 метрів, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусів. Багато людей не змогли зовсім відмовитися від контактів, будь то друзі, сусіди чи необхідність сходити в магазин, але при цьому намагаються слідувати всім розпорядженням медиків ─ зберігають дистанцію.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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