Ці люди роблять все можливе, щоб зберігати дистанцію під час карантину

У дні карантину, на якому в ці дні сидять жителі багатьох країн, особливо важливо звести контакти з іншими людьми до мінімуму, наскільки це можливо, і зберігати дистанцію між собою не менше 2 метрів, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусів. Багато людей не змогли зовсім відмовитися від контактів, будь то друзі, сусіди чи необхідність сходити в магазин, але при цьому намагаються слідувати всім розпорядженням медиків ─ зберігають дистанцію.