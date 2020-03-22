Коронавірус та маска для кота: приколи на злобу дня

Вихідний день приніс велику добірку фото-приколів і картинок. У цьому випуску: боротьба за пенсію; щеня, який наївся джему; методи пластикової захисту від коронавіруса; причини зриву термінів завдань; прогулянка з собакою в 2019 і в 2020; лисиці і фотоаппапат; чому саме гречка; косплей місяці; маска для кота; дрон вигулює собаку; та інші веселості.