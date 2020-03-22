Неприємності підстерігають там, де їх ніхто не чекає

Життя - це не тільки приємні моменти, але і невдачі, від яких не застрахований абсолютно ніхто. Тому секрет успіху полягає не в тому, як ви вмієте уникати неприємностей, а в тому, як ви до них ставитеся. Ми зробили для вас добірку несподіваних проблем, які виникли просто на рівному місці.