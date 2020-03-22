Будівельники - це особливий народ Ні для кого не секрет, що будівельники - це особлива каста людей зі своїм поглядом на навколишній світ. Іноді ці люди нехтують не тільки логікою і правилами безпеки, але і законами фізики. Найсумніше, що майстри, завершивши роботу, йдуть, а людям доводиться пожинати плоди їх творчої праці.