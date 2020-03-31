Майстер-ломастер: справжні абсурди дизайну

Люди, покликані полегшувати і прикрашати наше життя, як і раніше продовжують випадково або навмисно робити помилки, створюючи абсолютно абсурдні речі. У цій колекції ви побачите нову порцію будівельно-дизайнерських ляпів і маразмів.