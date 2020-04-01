Цікавий секонд-хенд: смішні речі з "барахолки" Секонд-хенд - знаменита по всьому світу мережа магазинів. Мабуть немає людини, яка хоча б раз не зазирала до секонд-хенду. Ми зібрали підбірку прикольних речей, які можна знайти в магазинах "секонд-хенд". Як правило, такі оригінальні і місцями навіть ексцентричні речі бувають тільки в єдиному екземплярі. І, напевно, це добре.