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Середа, 01.04.2020
Цікавий секонд-хенд: смішні речі з "барахолки"
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Цікавий секонд-хенд: смішні речі з "барахолки"

Секонд-хенд - знаменита по всьому світу мережа магазинів. Мабуть немає людини, яка хоча б раз не зазирала до секонд-хенду. Ми зібрали підбірку прикольних речей, які можна знайти в магазинах "секонд-хенд". Як правило, такі оригінальні і місцями навіть ексцентричні речі бувають тільки в єдиному екземплярі. І, напевно, це добре.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Секонд хенд, Позитив, Настрій, Сміх, Усмішка.
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