Чим зайнятися на карантині: смішні ідеї Через спалах коронавируса багато зараз сидять вдома. Однак не всі звикли проводити стільки часу в чотирьох стінах - і це вже починає позначатися ... Ті, хто вже опух від неробства і не знає, чим себе зайняти, пустилися в усі тяжкі.