Все не так погано, коли до роботи беруться пухнастики

За часів карантину багато з нас змушені працювати з дому. Кого-то цей факт радує, іншим не подобається. Але є один крутий плюс - наші улюблені домашні тварини, адже під час карантину ми можемо набагато більше спілкуватися з ними! Господарі поділилися, як пухнасті "колеги" допомагають їм з роботою на дому.