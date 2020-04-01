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Середа, 01.04.2020
Все не так погано, коли до роботи беруться пухнастики
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Все не так погано, коли до роботи беруться пухнастики

За часів карантину багато з нас змушені працювати з дому. Кого-то цей факт радує, іншим не подобається. Але є один крутий плюс - наші улюблені домашні тварини, адже під час карантину ми можемо набагато більше спілкуватися з ними! Господарі поділилися, як пухнасті "колеги" допомагають їм з роботою на дому.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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