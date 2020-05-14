Лайфхак: як обіймати рідних без загрози зараження Covid-19 (Фото)

Юна винахідниця використовувала завісу для душу, одноразові тарілки і пластикові пакети.

10-річна Пейдж (штат Каліфорнія, США) показала, як обіймати рідних без загрози зараження Covid-19.

Лайфхаком дівчинки поділилася її мама Ліндсей Окрей на своїй сторінці в Facebook.

У США під час коронавірусу сім'ям заборонено обійматися з близькими, якщо вони не живуть разом, тому 10-річна дівчинка придумала "завісу для обіймів". До того ж мама Пейдж працює медсестрою у відділенні лікарні з зараженими COVID-19.

Юна винахідниця використовувала завісу для душу, одноразові тарілки і пластикові пакети.

"Вона придумала ідею, розклала матеріали в кімнаті і провела кілька годин, працюючи над "завісою", – сказала її мама Ліндсей Окрей.

Як повідомляв УНІАН, житель США Річард Макгуайєр сховався від коронавірусу в закритому парку розваг Disney Discovery Island у Флориді.