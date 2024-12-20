Не тільки режим енергозбереження: як зробити так, щоб смартфон тримав заряд удвічі довше

Є кілька простих дій, які продовжать "життя" батареї на одному заряді.

Смартфон завжди розряджається у найбільш невідповідний момент. Коли зарядного пристрою поруч немає, а зв’язок потрібен, варто згадати, що Існує чимало простих способів продовжити роботу гаджета без увімкнення режиму енергозбереження.

Найпростіший спосіб — активація режиму польоту на час, коли телефон не потрібен для зв'язку. Це миттєво припинить пошук мережі та сигналів, що суттєво заощадить заряд.

Яскравість екрана — один із найбільших споживачів енергії. Варто встановити темні шпалери та зменшити яскравість дисплея до комфортного мінімуму. Також корисно активувати автоматичне регулювання яскравості залежно від освітлення.

Фонові додатки часто працюють непомітно, але активно споживають енергію. Регулярно перевіряйте та закривайте програми, які не використовуєте. Особливу увагу приділіть месенджерам та соціальним мережам — вони постійно оновлюють дані.

Геолокація, Bluetooth та Wi-Fi теж потребують значної кількості енергії. Вимикайте їх, коли не користуєтесь. Достатньо увімкнути необхідну функцію на час використання.

Вібрація споживає більше енергії, ніж звуковий сигнал. За можливості використовуйте беззвучний режим або звичайні рингтони замість вібрації.

Температурний режим теж впливає на роботу акумулятора. Не залишайте телефон під прямими сонячними променями або на морозі. Оптимальна температура для роботи — кімнатна.

Варто також звернути увагу на налаштування автоматичного блокування екрана. Що швидше екран вимикається після припинення користування — то довше працюватиме телефон.

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