Як продовжити час роботи телефону на одному заряді. Три "золоті" поради

Прості поради допоможуть зберегти заряд

У реаліях регулярних, а іноді й раптових вимкнень електроенергії через наслідки російських атак, важливо знати, як продовжити роботу смартфона на одному заряді. Є кілька простих кроків, які в цьому допоможуть.

Щоб телефон якомога довше не сідав після зарядки, варто звернути увагу на яскравість екрана, пише сайт itechua. У багатьох вона на максимальному рівні, хоча потрібно це не завжди. Зниження рівня яскравості допоможе заощадити енергію. В телефонах з AMOLED-екранами варто включити темний режим. Він допомагає заощаджувати батарею, адже чорний колір на таких екранах майже не споживає енергії.

Другий крок, що допоможе заощадити енергію — увімкнення режиму заощадження батареї. При цьому зупиняється робота фонових додатків, що дає телефону можливість довше тримати заряд.

Крім того, експерти рекомендують самостійно перевірити, які додатки працюють у фоновому режимі. Причина швидкої розрядки телефону може бути саме в них. Якщо виявлено непотрібні програми, їх треба видалити з пристрою.

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