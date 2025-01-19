Шість тривожних сигналів: як розпізнати вірус у смартфоні

Є 6 головних ознак

Користувачі смартфонів щодня ризикують підхопити шкідливе програмне забезпечення навіть через офіційні магазини застосунків. Фахівці з кібербезпеки визначили шість головних ознак зараження телефону вірусами.

Першою ознакою є аномально високе споживання мобільних даних. Шкідливе ПЗ часто працює у фоновому режимі, передаючи інформацію стороннім особам. Перевірити використання трафіку можна у налаштуваннях Android через меню "З'єднання – Використання даних", а на iPhone – у розділі "Стільниковий зв'язок". Про головні ознаки вірусної атаки розповідає TCL.

Другий сигнал – раптова поява рекламних банерів та спливаючих вікон у незвичних місцях, особливо коли браузер не запущено. Такі прояви характерні для рекламного вірусного ПЗ, яке намагається монетизувати активність користувача.

Значне розрядження акумулятора в режимі очікування – третя ознака зараження. За нормальних умов смартфон у стані спокою втрачає лише кілька відсотків заряду. Втрата половини заряду за ніч свідчить про активність шкідливих процесів.

Четвертою ознакою є системні збої, коли застосунки починають масово зависати або самовільно закриватися. Часті перезавантаження пристрою без команди користувача також вказують на присутність вірусу.

П'ятий індикатор – суттєве уповільнення роботи та перегрів телефону. На нових пристроях такі симптоми майже завжди пов'язані з вірусною активністю.

Шоста ознака – самовільне встановлення незнайомих програм. Варто перевірити їхні дозволи на доступ до контактів, файлів та мікрофона.

За наявності кількох симптомів фахівці рекомендують створити резервну копію даних та виконати скидання до заводських налаштувань. Це допоможе повністю очистити пристрій від шкідливого ПЗ.

Раніше "Телеграф" також писав про те, як зарядити один смартфон від іншого. Є два способи, про які ви не знали.