Що робити, щоб телефон не гальмував. Роками працюватиме як новий

Є кілька простих правил

Рано чи пізно телефон починає працювати повільніше. Цього неприємного явища можна уникнути, якщо дотримуватися декількох важливих рекомендацій.

Перш за все, слід уважно стежити за дозволами, які ви надаєте додаткам, пише сайт itechua. Багато програм запитують доступ до різних функцій пристрою, включаючи фонову роботу та надсилання сповіщень. Це може суттєво впливати на швидкість роботи смартфона. Важливо регулярно переглядати та за потреби відкликати непотрібні дозволи, щоб уникнути сповільнення роботи пристрою.

Суттєво покращити продуктивність також допоможе автоматичне керування оперативною пам'яттю. У налаштуваннях пристрою, в розділі "Батарея" та "Додаткові функції", можна активувати автоочищення ОЗП. Ця функція автоматично закриватиме неактивні програми, що працюють у фоновому режимі, покращуючи як швидкість, так і час роботи від батареї.

Критично важливим є підтримання достатнього обсягу вільного місця на телефоні. Експерти рекомендують тримати вільними щонайменше 15-20% загального обсягу пам'яті або 10-15 ГБ. Крім того, накопичувач починає працювати повільніше через постійні цикли запису й видалення даних. Тому не варто перевантажувати смартфон зайвою інформацією.

Щодо системних оновлень, варто підходити до їх встановлення виважено. Не кожне оновлення може позитивно вплинути на роботу пристрою.

При виборі нового смартфона рекомендується віддавати перевагу моделям з потужним процесором, навіть якщо ви не плануєте використовувати ресурсомісткі додатки. Такий підхід забезпечить стабільну роботу пристрою протягом 2-3 років без помітного сповільнення.

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