Працюють швидко та не гальмують. ТОП-3 телефони з гарною пам'яттю до 5 тисяч гривень

Важливо не помилитися з вибором, спираючись на власні потреби

За ціною до 5 тисяч гривень можна купити телефон з досить потужною батареєю. Проте для деяких важливіша оперативна пам'ять, й для таких людей в цьому ціновому діапазоні також є пропозиції.

"Телеграф" розповідає, які смартфони з оперативною пам'яттю від 128 ГБ можна купити в Україні за ціною до 5 тисяч гривень. Чим більше оперативної пам'яті у смартфоні, тим швидше користувач отримує доступ до програм і перемикається між ними без затримок. А вбудована пам'ять дозволяє зберігати велику кількість файлів.

Більшості користувачів зазвичай вистачає 64 ГБ пам'яті, хоча все частіше люди шукають варіанти смартфонів з 128 ГБ, чи 256 ГБ. Смартфон на 128 ГБ в середньому може зберігати:

900 фотографій

60 хвилин відео у форматі UHD

1000 пісень

100+ додатків та ігор

20 фільмів

Xiaomi Redmi A3 — 3 699 грн

128 ГБ вбудованої пам'яті та підтримка microSD (до 1 ТБ). Акумулятор смартфона має ємність 5000 мАг і підтримує зарядку 10 Вт через порт USB-C. Redmi A3 має три варіанти кольорів – оливково-зелений, чорний та синій.

Nokia 215 — 2 539 грн

Кнопковий телефон із вбудованою пам'яттю 128 ГБ. Непоганий варіант для літніх людей. Телефон підтримує LTE та хмарні додатки, які надають новини, прогнози погоди, а також можливість перегляду відеороликів у YouTube Shorts. Раніше кнопкові Nokia не мали таких функцій.

Blackview A100 6/128GB — 4 630 грн

Вбудований накопичувач 128 ГБ та підтримка microSD до 128 ГБ. В комплектацію входить блок живлення, кабель зарядки type-C, скріпка для вилучення слота карт пам'яті та nano-Sim. IPS дисплей з роздільною здатністю 1080*2400 і PPI 395, що досить непогано для бюджетного смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав, які телефони з гарною батареєю в Україні можна купити за ціною до 8 тисяч гривень. Вони здатні днями працювати на одному заряді.