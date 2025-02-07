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ТОП-3 телефони з потужною батареєю до 9 тисяч гривень. Можна не заряджати днями

Автор
Олена Руденко
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Автор
Сучасні телефони здатні довго працювати на одному заряді
Сучасні телефони здатні довго працювати на одному заряді. Фото Колаж "Телеграфа"

Акумулятора 6000 мА*год може вистачити на три доби роботи смартфона

Здатність телефона до тривалої автономної роботи є важливим параметром під час його вибору. Деякі смартфони здатні працювати на одному заряді днями.

"Телеграф" розповідає про телефони з батареєю 6000 мА*год та більше, які можна купити в Україні за ціною до 9 тисяч гривень. Як заявляють виробники, такого акумулятора може вистачити на три доби роботи смартфона.

Samsung Galaxy M15 — 7 199 гривень

Ємність акумулятора — 6 000 мА*год, яка в парі з економічним дисплеєм дає змогу смартфону працювати на одному заряді близько двох діб за середнього навантаження. Підтримка 25-ватного заряджання дозволяє відновлювати енергію приблизно за півтори години. Також серед плюсів моделі — зручна оболонка з тривалою програмною підтримкою.

Motorola G54 Power — 7 999 гривень

Ємність акумулятора — 6 000 мА*год, смартфон може похвалитися високою продуктивністю, передовими технологіями та вражаючим дизайном. Motorola Moto G54 Power 5G зумів поєднати потужну батарею з комфортними для користувача розмірами, а також має великий дисплей із частотою 120 Гц і підтримку eSIM. Має рівень захисту IP54, а отже не боїться ні пилу, ні води.

Blackview BV7300 — 8 335 гривень

Ємність акумулятора — 15 000 мА*год, що є одним з найбільших показників для смартфонів. Це найбільший показник у нашому огляді й він справді вражає — за даними виробника, має забезпечити до 57 днів роботи у режимі очікування. Смартфон підтримує швидку зарядка на 45 Ватт, а також є можливість зворотної зарядки через кабель OTG на 7 Ватт. Основна особливість моделі — два "кемпінгові" ліхтарики, кожен з яких має світловий потік у 800 люмен.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 смартфонів із гарною батареєю до 5 тисяч грн. Усі представлені моделі оснащені акумуляторами на 5000 мАг, що забезпечує до 2 днів активної роботи.

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