Три телефони до 6 тисяч гривень, які не розчарують

На них не обов'язково витрачати великі гроші

В Україні можна придбати непогані бюджетні смартфони. За ціною до 6 тисяч гривень, можна обрати непогані варіанти.

"Телеграф" розповідає про гарні телефони за ціною до 6 тисяч гривень. Обирати треба базуючись на власних потребах.

Xiaomi Redmi 14C — 5 999 гривень

Одна з головних переваг Redmi 14C — це акумулятор на 5160 мАг, який забезпечує до 1,5 дня автономної роботи при помірному використанні. Також серед переваг — преміальний дизайн, та якісна камера: подвійна основна камера: 50 Мп + AI, фронтальна 13 Мп. Модель називають ідеальною для тих, хто хоче мати якісний смартфон, але має обмежений бюджет.

Samsung Galaxy A06 — 4 599 гривень

Головна перевага смартфона — автономність, адже Galaxy A06 має батарею на 5 000 мАг, що дає йому змогу працювати на одному заряді півтора-два дні. Телефон не підійде геймерам та тим, хто має високі вимоги до дисплею. Однак це буде гарним вибором для тих, хто шукає надійний та бюджетний телефон. Galaxy A06 оснащений двома задніми камерами — : 50 Мп + 2 Мп, фронтальна 8 Мп. Він має 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Motorola G24 Power — 5 999 гривень

Батарея 6000 мАг дає вражаючу автономність роботи. Також має великий об’єм вбудованої пам’яті — 256 ГБ. Телефон оснащений 6.6-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1612×720 пікселів. Має два модулі камер: головний 50 МП та макро 2 МП, що дає змогу робити фото високої якості.

Раніше "Телеграф" розповідав про ТОП-3 телефони з потужною батареєю до 9 тисяч гривень. Їх можна не заряджати днями.