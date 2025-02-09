Цей додаток постійно "пожирає" пам’ять на телефоні: як швидко вирішити проблему
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Цю процедуру бажано проводити кілька разів на тиждень
Багато хто стикається з проблемою нестачі пам’яті на телефоні й навіть не підозрюють, що програми можуть марно "красти" її день у день. Одним з таких є TikTok, в якому накопичується кеш, і засмічує пристрій.
Телеграф розповідає, як чистити пам’ять за допомогою цієї програми, видаляючи залишкові файли. За кілька простих дій можна звільнити кілька сотень мегабайт.
Якщо ви є активним користувачем "ТікТока", знімаєте відео, використовуєте маски, ефекти та інше, то щонайменше раз на тиждень заходьте в налаштування, щоб очистити кеш.
Варто врахувати, що після чищення кешу та завантажень ваші чернетки з відео не будуть видалені. Водночас ефекти, що були завантажені раніше, можуть піти. Тому краще заздалегідь додати їх до обраного, щоб не втратити.
Як почистити кеш у TikTok
- Відкриваємо програму TikTok на вашому смартфоні;
- Заходимо в меню у верхньому правому кутку;
- Вибираємо розділ "Параметри та конфіденційність";
- Далі знаходимо "Звільнення місця";
- Очищаємо кеш та завантаження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як просто та швидко очистити кеш у додатку Telegram. У разі активного використання цього месенджера всього за тиждень він може накопичувати в собі приблизно 1 ГБ непотрібних залишкових файлів. Позбутися їх можна всього в кілька кліків. Цей метод відмінно допоможе впоратися з нестачею пам’яті на пристрої.