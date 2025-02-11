Відмінний подарунок до Дня закоханих: ТОП-3 бюджетних потужних смартфонів

Названо варіанти до 5 тисяч гривень

Наближається День святого Валентина та одним із варіантів подарунка для своєї другої половинки – мобільний телефон. Не секрет, що вони є на будь-який гаманець і навіть гаджет з хорошими характеристиками можна придбати недорого.

"Телеграф" розповідає, як бюджетні варіанти телефонів є цього року. Зазначимо, що ціни на них не перевищують 5 тисяч гривень.

Samsung Galaxy A06

У цьому телефоні 6,71-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю HD+ та процесором MediaTek Helio G85, що дозволяє запускати більшість програм та простих ігор.

Акумулятор — 5000 мА/год, що забезпечує хорошу автономність.

Є 128 ГБ внутрішньої пам’яті та 4 Гб оперативної.

Камера 50 Мп дає чудові фото при нормальному освітленні.

Вартість цього смартфона – 4 599 гривень.

Xiaomi Redmi A3

Телефон має досить великий екран діагоналлю 6,71.

Модель процесора — MediaTek Helio G36.

Основна камера – 8+0,3 Мп, що дозволить робити непогані фотографії при гарному освітленні.

Акумулятор на 5000 мА/год забезпечує тривалий час роботи.

Вартість такої моделі – 3 999 гривень (за знижкою). Без знижки — 4 499 грн.

Nokia G22

Діагональ екрана в цьому смартфоні – 6.52.

Основна камера: 50 Мп+2 Мп+2 Мп, фронтальна 8 Мп/RAM. Потрійна основна камера 50 Мп із сенсором глибини та сенсором для макрозйомки автоматично робить якісні фотографії. Передові технології обробки зображень допомагають отримати яскраві знімки навіть при тьмяному світлі.

Оперативна пам’ять – 4 ГБ. Вбудована пам’ять – 64 ГБ.

Також у гаджеті є підтримка 2х SIM-карток (Nano-SIM).

Вартість телефону – 4 512 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є бюджетні телефони з гарною батареєю, які чудово підійдуть на випадок відключення світла.