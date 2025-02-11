Відмінний подарунок до Дня закоханих: ТОП-3 бюджетних потужних смартфонів
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Названо варіанти до 5 тисяч гривень
Наближається День святого Валентина та одним із варіантів подарунка для своєї другої половинки – мобільний телефон. Не секрет, що вони є на будь-який гаманець і навіть гаджет з хорошими характеристиками можна придбати недорого.
"Телеграф" розповідає, як бюджетні варіанти телефонів є цього року. Зазначимо, що ціни на них не перевищують 5 тисяч гривень.
Samsung Galaxy A06
У цьому телефоні 6,71-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю HD+ та процесором MediaTek Helio G85, що дозволяє запускати більшість програм та простих ігор.
Акумулятор — 5000 мА/год, що забезпечує хорошу автономність.
Є 128 ГБ внутрішньої пам’яті та 4 Гб оперативної.
Камера 50 Мп дає чудові фото при нормальному освітленні.
Вартість цього смартфона – 4 599 гривень.
Xiaomi Redmi A3
Телефон має досить великий екран діагоналлю 6,71.
Модель процесора — MediaTek Helio G36.
Основна камера – 8+0,3 Мп, що дозволить робити непогані фотографії при гарному освітленні.
Акумулятор на 5000 мА/год забезпечує тривалий час роботи.
Вартість такої моделі – 3 999 гривень (за знижкою). Без знижки — 4 499 грн.
Nokia G22
Діагональ екрана в цьому смартфоні – 6.52.
Основна камера: 50 Мп+2 Мп+2 Мп, фронтальна 8 Мп/RAM. Потрійна основна камера 50 Мп із сенсором глибини та сенсором для макрозйомки автоматично робить якісні фотографії. Передові технології обробки зображень допомагають отримати яскраві знімки навіть при тьмяному світлі.
Оперативна пам’ять – 4 ГБ. Вбудована пам’ять – 64 ГБ.
Також у гаджеті є підтримка 2х SIM-карток (Nano-SIM).
Вартість телефону – 4 512 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є бюджетні телефони з гарною батареєю, які чудово підійдуть на випадок відключення світла.