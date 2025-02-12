До п’яти тисяч гривень: топ-5 бюджетних гаджетів на подарунок коханим на 14 лютого

Цінник стартує від 2 999 гривень

Одним із варіантів подарунків своїй другій половинці на День святого Валентина можна назвати смартфон. Такому сюрпризу зрадіє кожен. Тим більше, що напередодні свята можна знайти гаджет за хорошими знижками та купити хороший телефон недорого.

"Телеграф" розповідає про п’ять смартфонів, які відмінно підійдуть як подарунок. При цьому ціна кожного з них не перевищує п’яти тисяч гривень.

Xiaomi Redmi 13C

Смартфон Xiaomi Redmi 13C системою камер 50 Мп, потужним 8-ядерним процесором, батареєю ємністю 5 000 мАч з підтримкою швидкої зарядки та 6.74-дюймовим дисплеєм із частотою 90 Гц створює максимум можливостей для роботи, відпочинку та спілкування в будь-якому місці.

На великому дисплеї з частотою оновлення 90 Гц будь-яке зображення виглядає чітким, плавним та реалістичним.

Внутрішня пам’ять – 128 Гб.

Вартість — 4499 гривень.

Samsung Galaxy A06

Великий 6,7-дюймовий екран Galaxy A06 і плавне прокручування зі швидкістю 60 Гц і TFT-дисплей з U-подібним вирізом забезпечують більший простір для насолоди контентом.

Камера з роздільною здатністю 50 МП дозволить створювати чудові фото високої якості, а 2 МП камера глибини додасть знімкам ефектності. Фронтальна камера на 8 МП забезпечить бездоганні селфі.

Galaxy A06 працює на заряді батареї ємністю 5000 мАг.

Внутрішня пам’ять – 128 Гб.

Вартість — 4599 гривень.

ZTE Blade A35

Гаджет оснащений великим 6.75-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю 1600х720 пікселів, смартфон гарантує чітке та яскраве зображення.

Вбудована пам’ять об’ємом 64 Гб дозволяє зберігати багато даних, а оперативна пам’ять 2 Гб забезпечує стабільну роботу додатків.

Основна камера — 8 Мп.

У смартфоні передбачено дві сім-карти.

Вартість — 2999 гривень.

Nubia V60 Design

Гаджет має компактний розмір та зручний для керування. Ультратонкий профіль 8.2 мм та глянсове захисне скло перетворюють смартфон Nubia V60 на стильний аксесуар, що доповнює будь-який образ.

6.72-дюймовий FHD+ дисплей з підтримкою мільйонів відтінків відтворює насичене та деталізоване зображення.

32-мегапіксельна фотокамера забезпечує яскраві деталізовані знімки. Додаткова обробка на основі ШІ-алгоритмів забезпечує приголомшливий результат у вигляді персоналізованих ефектів, які апгрейдять фото.

Вбудована пам’ять – 256 Гб.

Вартість – 4 999 гривень.

Motorola G04

Смартфон Motorola G04, оснащений камерою 16 Мп з вбудованими режимами та функціями, чудово справляється з фотозйомкою за будь-яким ракурсом і за будь-якого освітлення. 6,56-дюймовий HD+ дисплей із частотою оновлення 90 Гц та динаміки з підтримкою Dolby Atmos повністю занурюють у перегляд.

Функція RAM розширює ОЗУ за рахунок вбудованої пам’яті для стабільнішої та плавнішої роботи. Акумулятор на 5000 мА*год та швидка зарядка потужністю 15 Вт не залишать вас без заряду протягом дня.

Вбудована пам’ять – 64 Гб.

Вартість — 3699 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які три телефони з гарною батареєю можна купити до 9 тисяч гривень.