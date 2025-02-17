Можете попасти на гроші, якщо розмовлятимете по телефону під час заряджання

Не забувайте робити паузи

Користувачі сучасних смартфонів не бачать нічого небезпечного у тому, аби користуватись гаджетом під час заряджання, а тим більше розмовляти по ньому. Проте експерти стверджують, що це пов’язано з ризиком пошкодження гаджета.

Видання Sante Plus опитало фахівців, які розповіли, що може піти не так, якщо розмовляти по телефону, який стоїть на зарядці. Виявилось, що проблема у потенційно небажаних електричних явищах, які можуть при цьому виникнути.

Фахівці кажуть, що під час заряджання телефону, зокрема його батарея, нагрівається і найменша технічна поломка або відключення електроенергії може призвести до його перегріву. А це веде до пошкоджень внутрішніх деталей гаджета. Аж до повного виходу його з ладу.

Але не варто поспішати повністю відмовлятись від користування смартфоном, коли він підключений до електромережі. Ви можете сміливо відправляти повідомлення, гортати вебсторінки та навіть користуватись застосунками. А також здійснювати дзвінки. Але, якщо ви відчуєте, що пристрій став нагріватись, або припиніть його використання, або відключіть його від зарядки.

Фахівці наголошують, що у будь-якому разі, як би ви не використовували свій гаджет, не забувайте робити паузи.

Раніше "Телеграф" писав, як знайти смартфон, якщо він вимкнений.