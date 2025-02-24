Хороша батарея та достатньо пам'яті. Як обрати хороший смартфон до 5000 грн

Ці смартфони витримають цілий день роботи і мають 6 або 8 ГБ пам'яті

Сучасний ринок мобільних пристроїв пропонує чимало варіантів для покупців із обмеженим бюджетом. Навіть недорогий смартфон здатен забезпечити комфортне користування, особливо якщо вам не потрібна професійна камера чи надпотужний процесор для складних ігор.

"Телеграф" зібрав топ-3 варіанти смартфонів до 5000 грн з хорошими характеристиками.

Nubia V60 Design 6/256GB Blue — 4 999 грн

Цей смартфон приваблює великим обсягом пам'яті та потужною батареєю. Він оснащений 6,6-дюймовим екраном із частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавність інтерфейсу. Восьмиядерний процесор Unisoc T616 впорається з більшістю повсякденних завдань. Головна камера на 50 МП дозволяє робити якісні знімки при достатньому освітленні. Важливою перевагою є наявність NFC для безконтактних платежів. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 22,5 Вт.

HMD Pulse Pro 8/256GB Black Ocean — 4 999 грн

Новинка від виробника Nokia працює на найновішій версії Android 14. Смартфон отримав захист від вологи та пилу за стандартом IP52. Головна камера на 50 МП доповнена численними режимами зйомки, включаючи нічний режим та оптимізацію портретів. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 МП. Пристрій оснащений 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Підтримка NFC та GPS із Galileo — додаткові переваги смартфона.

Motorola E13 8/128GB Cosmic Black — 4 599 грн

Найдоступніший варіант у нашому огляді має IPS-екран діагоналлю 6,5 дюйма.. Процесор Unisoc T606 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті впорається з базовими завданнями. Камера на 13 МП знімає відео у форматі Full HD. Важливою перевагою є підтримка карт пам'яті до 1 ТБ. Батарея ємністю 5000 мАг підтримує зарядку потужністю 10 Вт.

Усі представлені моделі працюють у мережах 4G, мають сучасні модулі Wi-Fi та Bluetooth, а також підтримують роботу двох SIM-карт.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про недорогі та функціональні смартфони, які підійдуть школярам. Вони також коштують не більш як 5000 грн.