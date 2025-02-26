У подарунок коханій на 8 Березня: три телефони з гарними характеристиками до 4 тисяч гривень (фото)
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У кожному із цих смартфонів є своя особливість
Одним із варіантів подарунків на 8 Березня може стати мобільний телефон. Зараз їх є величезна різноманітність, яку можна вибрати на будь-який гаманець.
"Телеграф" розповідає про три варіанти телефонів із добрими характеристиками. Ціна кожного з них не перевищує 4 тисяч гривень.
Infinix Smart 8
Smart 8 забезпечує плавність роботи у своєму класі. Перегляд кіно, прослуховування музики та вирішення інших повсякденних завдань будуть набагато приємнішими завдяки більшому об’єму RAM.
- Екран — 6.6", IPS, 1612х720.
- Подвійна основна камера — 13 Мп + Ai, фронтальна камера: 8 Мп
- 64 ГБ вбудованої пам’яті + microSD (до 2 ТБ/2)
- Місткість акумулятора — 5000 мАг
Також Smart 8 забезпечує безпечний та зручний спосіб розблокування смартфона. Користувачі можуть скористатися як сканером відбитків пальців, так і розблокуванням по обличчю.
Вартість — 3399 гривень.
Motorola G04
Завдяки оптимальним пропорціям користуватися ним можна навіть на ходу, а приємна на дотик задня панель має матове покриття, що захищає від подряпин та відбитків. Завдяки захисту від води смартфон не боїться крапель дощу та розлитої рідини.
- Камера — 16 Мп;
- 6,6-дюймовий HD+ дисплей із частотою оновлення 90 Гц та динаміки з підтримкою Dolby Atmos;
- Функція RAM розширює ОЗУ з допомогою вбудованої пам’яті більш стабільної роботи;
- Акумулятор — 5000 мАг;
- 2 SIM;
- Пам’ять — 64 Гб.
Вартість — 3699 гривень.
NUBIA Music
Для справжніх меломанів Nubia Music подарує багато переваг. Завдяки вбудованому FM-тюнеру, підтримці DTS-X Ultra та неймовірній потужності звуку, збільшеній аж до 600%, цей смартфон створить незабутні музичні враження
- 6.6-дюймовий HD+ дисплей;
- Подвійна камера на 50 Мп;
- Акумулятор ємністю 5000 мАг з інтелектуальним керуванням енергією;
- Вбудована пам’ять – 128 Гб;
- Кількість сім-карт — 2.
Вартість — 3999 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які телефони можна купити до п’яти тисяч гривень із гарною пам’яттю.