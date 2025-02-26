У подарунок коханій на 8 Березня: три телефони з гарними характеристиками до 4 тисяч гривень (фото)

У кожному із цих смартфонів є своя особливість

Одним із варіантів подарунків на 8 Березня може стати мобільний телефон. Зараз їх є величезна різноманітність, яку можна вибрати на будь-який гаманець.

"Телеграф" розповідає про три варіанти телефонів із добрими характеристиками. Ціна кожного з них не перевищує 4 тисяч гривень.

Infinix Smart 8

Smart 8 забезпечує плавність роботи у своєму класі. Перегляд кіно, прослуховування музики та вирішення інших повсякденних завдань будуть набагато приємнішими завдяки більшому об’єму RAM.

Екран — 6.6", IPS, 1612х720.

Подвійна основна камера — 13 Мп + Ai, фронтальна камера: 8 Мп

64 ГБ вбудованої пам’яті + microSD (до 2 ТБ/2)

Місткість акумулятора — 5000 мАг

Також Smart 8 забезпечує безпечний та зручний спосіб розблокування смартфона. Користувачі можуть скористатися як сканером відбитків пальців, так і розблокуванням по обличчю.

Вартість — 3399 гривень.

Motorola G04

Завдяки оптимальним пропорціям користуватися ним можна навіть на ходу, а приємна на дотик задня панель має матове покриття, що захищає від подряпин та відбитків. Завдяки захисту від води смартфон не боїться крапель дощу та розлитої рідини.

Камера — 16 Мп;

6,6-дюймовий HD+ дисплей із частотою оновлення 90 Гц та динаміки з підтримкою Dolby Atmos;

Функція RAM розширює ОЗУ з допомогою вбудованої пам’яті більш стабільної роботи;

Акумулятор — 5000 мАг;

2 SIM;

Пам’ять — 64 Гб.

Вартість — 3699 гривень.

NUBIA Music

Для справжніх меломанів Nubia Music подарує багато переваг. Завдяки вбудованому FM-тюнеру, підтримці DTS-X Ultra та неймовірній потужності звуку, збільшеній аж до 600%, цей смартфон створить незабутні музичні враження

6.6-дюймовий HD+ дисплей;

Подвійна камера на 50 Мп;

Акумулятор ємністю 5000 мАг з інтелектуальним керуванням енергією;

Вбудована пам’ять – 128 Гб;

Кількість сім-карт — 2.

Вартість — 3999 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які телефони можна купити до п’яти тисяч гривень із гарною пам’яттю.