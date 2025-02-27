Що подарувати коханій на 8 березня: смартфони до 3000 грн з непоганими характеристиками

Пропонуємо ознайомитись з бюджетними смартфонами, які підійдуть на подарунок жінці

Наближається свято 8 березня, і багато чоловіків вже замислюються над подарунком для своїх коханих. Навіть з обмеженим бюджетом можна знайти функціональний та приємний подарунок.

Один із варіантів – сучасний смартфон, який стане не лише знаком уваги, але й корисним гаджетом на щодень. "Телеграф" знайшов три моделі смартфонів до 3000 грн, які варті уваги.

Xiaomi Redmi A2 3/64 Light Blue — 2999 грн

Xiaomi Redmi A2 отримав 6,52-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Екран має стандартну частоту оновлення 60 Гц, що достатньо для комфортного перегляду відео та соціальних мереж.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G36 з чотирма ядрами та частотою 2 ГГц. Пристрій оснащено 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою microSD-карти до 512 ГБ.

Основна камера має роздільну здатність 8 Мп та здатна записувати відео у форматі Full HD. Фронтальна 5 Мп камера підійде для селфі та відеодзвінків.

Redmi A2 працює на Android 13 (Go Edition) – полегшеній версії операційної системи, оптимізованій для бюджетних пристроїв. Ємність акумулятора складає 5000 мАг, що забезпечує тривалу автономну роботу. Серед бездротових технологій наявні: Wi-Fi Bluetooth, GPS та ГЛОНАСС.

Xiaomi Redmi 9C 3/64 Light Blue — 2999 грн

Xiaomi Redmi 9C оснащений більшим 6,53-дюймовим екраном з тією ж роздільною здатністю 1600x720 пікселів.

Цей смартфон працює на потужнішому восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G35 з частотою 2,3 ГГц, що забезпечує кращу продуктивність порівняно з Redmi A2. Комплектація пам'яті така ж: 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення.

Камера Redmi 9C трішки краща – основний модуль на 13 Мп доповнений додатковим 2 Мп сенсором. Фронтальна камера має роздільну здатність 5 Мп. Камера має автофокус, HDR, портретний режим із штучним інтелектом та розпізнавання обличчя.

Серед переваг цієї моделі – наявність NFC для безконтактних платежів, FM-тюнер та сканер відбитків пальців. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 10 Вт.

Tecno Spark Go 2024 3/64Gb Magic Skin Green — 2959 грн

Tecno Spark Go 2024 виділяється своїм 6,56-дюймовим IPS-дисплеєм з підвищеною частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує плавніший інтерфейс та кращий досвід прокрутки.

Смартфон оснащений восьмиядерним процесором UNISOC T606. Як і конкуренти, він має 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 512 ГБ.

Основна камера має роздільну здатність 13 Мп, а фронтальна – 8 Мп. Пристрій працює на Android 13 і має акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки 10 Вт.

На відміну від Xiaomi Redmi 9C, Tecno Spark Go 2024 не має NFC, але оснащений сучаснішим роз'ємом USB Type-C замість microUSB. Додатковими перевагами є FM-тюнер, сканер відбитків пальців та чохол у комплекті.

Також раніше "Телеграф" писав про три телефони з гарними характеристиками до 4 тисяч гривень. Вони можуть стати непоганим подарунком коханій до 8 березня.