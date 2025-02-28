Три смартфони до 5000 грн, які порадують маму на 8 березня і не тільки

Подарувати можна не лише квіти

Незабаром настане 8 березня — свято весни та жіночності. Традиційні квіти завжди залишаються актуальним подарунком, проте варто розглянути й більш практичні варіанти, які стануть у пригоді надовго.

Новий смартфон може стати чудовим подарунком для мами, особливо якщо її старий пристрій уже потребує заміни. "Телеграф" зібрав три найкращі моделі до 5000 грн, які поєднують доступну ціну та хороші характеристики.

Samsung Galaxy A06 4/128GB Light Blue — 4599 грн

Samsung Galaxy A06 оснащений 6,7-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1600х720 пікселів. Смартфон має потужний восьмиядерний процесор MediaTek Helio G85, який забезпечує плавну роботу застосунків та мультимедійних функцій. Основна подвійна камера на 50+2 Мп дозволяє робити якісні знімки, а фронтальна 8 Мп підійде для відеодзвінків і селфі. Ємна батарея на 5000 мА·год гарантує тривалу роботу без підзарядки.

Poco C75 6/128GB Gold — 4999 грн

Poco C75 вирізняється великим 6,88-дюймовим IPS-дисплеєм з підвищеною частотою оновлення 120 Гц, що є дуже достойною характеристикою для бюджетних смартфонів.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G81 Ultra з 6 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера на 50 Мп створює деталізовані фотографії, а фронтальна на 13 Мп — одна з найкращих у цій ціновій категорії. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 5160 мА·год та підтримує технологію швидкої зарядки.

Motorola G24 4/128GB Ice Green — 4999 грн

Motorola G24 обладнаний 6,56-дюймовим IPS-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц. Як і інші моделі, він працює на процесорі MediaTek Helio G85, який добре справляється з повсякденними завданнями. Основна камера 50+2 Мп чудово знімає в умовах достатнього освітлення, а акумулятор на 5000 мА·год гарантує цілий день роботи. Приємним бонусом є наявність чохла в комплекті та підтримка NFC для безконтактних платежів.

Раніше "Телеграф" також писав про топ смартфонів до 3000 гривень з непоганими характеристиками. Ці бюджетні смартфони, які підійдуть на подарунок жінці.