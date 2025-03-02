Багато хто користується ним: який додаток щодня "пожирає" пам’ять на телефоні

Цю процедуру краще повторювати регулярно

Одним із додатків на телефоні, який може займати велику кількість пам’яті, є Telegram. Щоб не стикатися із цією проблемою, потрібно регулярно чистити кеш. Він може досягати кількох гігабайтів за активного використання месенджера.

"Телеграф" розповідає, як правильно чистити кеш у Telegram швидко та просто. На це піде лише кілька хвилин.

Процедуру краще повторювати кілька разів на тиждень. Але якщо ви звикли часто користуватися цією програмою і підписані на велику кількість каналів, краще чистити кеш щодня.

Як очистити кеш в Telegram

Спочатку потрібно зайти в месенджер;

Потім знаходимо "Налаштування";

Вибираємо "Дані та пам’ять/Дані та сховище";

Далі слід натиснути на пункт "Використання пам’яті/Використання сховища";

Після цього на екрані з’явиться інформація, скільки пам’яті на телефоні займає кеш. Необхідно натиснути на "видалити кеш";

Потім потрібно почекати, поки процес видалення не завершиться.

Важливо додати, що очищення кешу ніяк не позначиться на роботу месенджера і не видалить ваші особисті листування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як очистити кеш у додатку TikTok. Програма може займати велику кількість місця при активному його використанні.