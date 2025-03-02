Багато хто користується ним: який додаток щодня "пожирає" пам’ять на телефоні
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Цю процедуру краще повторювати регулярно
Одним із додатків на телефоні, який може займати велику кількість пам’яті, є Telegram. Щоб не стикатися із цією проблемою, потрібно регулярно чистити кеш. Він може досягати кількох гігабайтів за активного використання месенджера.
"Телеграф" розповідає, як правильно чистити кеш у Telegram швидко та просто. На це піде лише кілька хвилин.
Процедуру краще повторювати кілька разів на тиждень. Але якщо ви звикли часто користуватися цією програмою і підписані на велику кількість каналів, краще чистити кеш щодня.
Як очистити кеш в Telegram
- Спочатку потрібно зайти в месенджер;
- Потім знаходимо "Налаштування";
- Вибираємо "Дані та пам’ять/Дані та сховище";
- Далі слід натиснути на пункт "Використання пам’яті/Використання сховища";
- Після цього на екрані з’явиться інформація, скільки пам’яті на телефоні займає кеш. Необхідно натиснути на "видалити кеш";
- Потім потрібно почекати, поки процес видалення не завершиться.
Важливо додати, що очищення кешу ніяк не позначиться на роботу месенджера і не видалить ваші особисті листування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як очистити кеш у додатку TikTok. Програма може займати велику кількість місця при активному його використанні.