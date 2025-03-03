Ідеально до 8 Березня. Три потужні повербанки, які можна купити до 2000 грн (фото)
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Є варіанти на будь-який цінник
Однією з ідей для подарунка мамі, подрузі, сестрі чи коханій на 8 Березня є повербанк. У сьогоднішніх реаліях та постійному ризику відключення електроенергії цей гаджет точно стане зайвим у будинку.
"Телеграф" розповідає про три повербанки, які можна придбати на подарунок, якщо ви розраховуєте на бюджет до двох тисяч гривень. Кожен з цих гаджетів має відмінні характеристики.
Xiaomi 20000mAh 33W (Integrated Cable)
Це повербанк з місткістю 20 000 мА та потужністю 33 Вт. Сама батарея досить компактна і зручно вміщується в руці.
- Тип акумулятора: Li-Ion;
- Сумісність: смартфон, планшет, навушники, смарт-годинник;
- Ціна — 1199 гривень.
Xiaomi PB3 30 000 mAh
Цей гаджет підходить для заряду телефонів та планшетів, фітнес-браслетів, Bluetooth-гартинур та іншого.
Порт USB Type-C із підтримкою швидкого заряджання потужністю 18 Вт значно скорочує час, необхідний для заряджання пристроїв. Наприклад, підзарядка iPhone 11 відбувається тепер на 54% швидше.
- Місткість — 30 000 мАг;
- Ціна — 1699 гривень
Samsung 20000mAh 45W Super Fast Charging 2.0
Зовнішній акумулятор зі збільшеною місткістю 20 000 мАг і потужністю 45 Вт забезпечує швидке підзаряджання сумісних сторонніх пристроїв та пристроїв Samsung, а також самого акумулятора за потреби.
- Акумулятор оснащений технологією Power Delivery 3.0 та портом USB-C для зручного заряджання пристроїв у будь-якому місці.
- Розміри 152 х 76 х 25.5 мм.
- Ціна — 1749 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які телефони можна купити як подарунок на 8 Березня до чотирьох тисяч гривень.