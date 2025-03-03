Ідеально до 8 Березня. Три потужні повербанки, які можна купити до 2000 грн (фото)

Є варіанти на будь-який цінник

Однією з ідей для подарунка мамі, подрузі, сестрі чи коханій на 8 Березня є повербанк. У сьогоднішніх реаліях та постійному ризику відключення електроенергії цей гаджет точно стане зайвим у будинку.

"Телеграф" розповідає про три повербанки, які можна придбати на подарунок, якщо ви розраховуєте на бюджет до двох тисяч гривень. Кожен з цих гаджетів має відмінні характеристики.

Xiaomi 20000mAh 33W (Integrated Cable)

Це повербанк з місткістю 20 000 мА та потужністю 33 Вт. Сама батарея досить компактна і зручно вміщується в руці.

Тип акумулятора: Li-Ion;

Сумісність: смартфон, планшет, навушники, смарт-годинник;

Ціна — 1199 гривень.

Xiaomi PB3 30 000 mAh

Цей гаджет підходить для заряду телефонів та планшетів, фітнес-браслетів, Bluetooth-гартинур та іншого.

Порт USB Type-C із підтримкою швидкого заряджання потужністю 18 Вт значно скорочує час, необхідний для заряджання пристроїв. Наприклад, підзарядка iPhone 11 відбувається тепер на 54% швидше.

Місткість — 30 000 мАг;

Ціна — 1699 гривень

Samsung 20000mAh 45W Super Fast Charging 2.0

Зовнішній акумулятор зі збільшеною місткістю 20 000 мАг і потужністю 45 Вт забезпечує швидке підзаряджання сумісних сторонніх пристроїв та пристроїв Samsung, а також самого акумулятора за потреби.

Акумулятор оснащений технологією Power Delivery 3.0 та портом USB-C для зручного заряджання пристроїв у будь-якому місці.

Розміри 152 х 76 х 25.5 мм.

Ціна — 1749 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які телефони можна купити як подарунок на 8 Березня до чотирьох тисяч гривень.