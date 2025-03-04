Чудовий подарунок на 8 Березня. Три бюджетні смартфони з гарними характеристиками

Деякі мають чималий запас пам'яті

Весняне свято 8 Березня наближається і вже час купувати подарунки найдорожчим жінкам. До прикладу, на ринку є чимало смартфонів за доступною ціною до 3 000 грн.

"Телеграф" розповість про три найкращих телефони за цією ціновою категорією. Зауважимо, що вартість може незначно змінюватись залежно від міста.

Xiaomi Redmi A2 3/64 Light Green

Цей смартфон можна знайти у кількох кольорах, є навіть м'ятний, який точно сподобається жінці. Телефон Redmi A2 має великий дисплей 6.52'' з роздільною здатністю HD+, батарею ємністю 5000 мАч. І ці потужні характеристики вкладені у стильній тонкій оболонці вагою 192 г.

Основні характеристики:

чотири ядра та процесор MediaTek Helio G36

оперативна пам'ять — 3 Гб

внутрішня пам'ять — 64 Гб та підтримує microSD до 512 Гб

камера — 8 Мп + 0.08 Мп, фронтальна — 5 Мп, f/2.2

операційна система — Android 13 (Go Edition).

Зауважимо, що смартфон має подвійну камеру, яка дозволяє робити фотографії високої якості за допомогою функцій AI (штучного інтелекту). Вартість Redmi A2 складає 2 999 грн.

Xiaomi Redmi 9A 4/64GB Carbon Grey

Цей смартфон має 6.5к-дюймовий дисплей, який дозволяє грати в улюблені ігри з широким кадром. У Redmi 9A є одна основна камера в 13 Мп та фронтальна. Батарея 5000 мАг з інтелектуальним енергоощадженням, тримає заряд до однієї доби.

Основні характеристики:

4 ядра та процесор MediaTek Helio G25

оперативна пам'ять — 4 Гб

внутрішня пам'ять 64 Гб + підтримує microSD (до 256 Гб)

основна камера 13 Мп, фронтальна 5 Мп

операційна система — Android 10.

Вартість цього смартфона складає 2 999 грн. Він представлений у трьох кольорах — сірий, блакитний, зелений.

ZTE Blade A35 2/64GB

Цей смартфон, окрім свого м'ятного красивого кольору, має гарні технічні характеристики. Blade A35 відображає чіткі та яскраві зображення, адже оснащений 6.75-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Частота оновлення екрана 90 Гц дозволяє переглядати відео та ігор у високій якості.

Основні характеристики:

8 ядер та процесор Unisoc SC9863A + PowerVR GE8322

оперативна пам'ять — 2 Гб

внутрішня пам'ять 64 Гб + підтримує microSD

основна камера 8 Мп, фронтальна 5 Мп

операційна система — Android 14.

Вартість цього смартфону складає 2 999 грн. Він доступний у м'ятному та сірому кольорах.

Раніше "Телеграф" розповідав про три смартфони з потужним акумулятором до 6000 гривень.