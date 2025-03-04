Чудовий подарунок на 8 Березня. Три бюджетні смартфони з гарними характеристиками
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Деякі мають чималий запас пам'яті
Весняне свято 8 Березня наближається і вже час купувати подарунки найдорожчим жінкам. До прикладу, на ринку є чимало смартфонів за доступною ціною до 3 000 грн.
"Телеграф" розповість про три найкращих телефони за цією ціновою категорією. Зауважимо, що вартість може незначно змінюватись залежно від міста.
Xiaomi Redmi A2 3/64 Light Green
Цей смартфон можна знайти у кількох кольорах, є навіть м'ятний, який точно сподобається жінці. Телефон Redmi A2 має великий дисплей 6.52'' з роздільною здатністю HD+, батарею ємністю 5000 мАч. І ці потужні характеристики вкладені у стильній тонкій оболонці вагою 192 г.
Основні характеристики:
- чотири ядра та процесор MediaTek Helio G36
- оперативна пам'ять — 3 Гб
- внутрішня пам'ять — 64 Гб та підтримує microSD до 512 Гб
- камера — 8 Мп + 0.08 Мп, фронтальна — 5 Мп, f/2.2
- операційна система — Android 13 (Go Edition).
Зауважимо, що смартфон має подвійну камеру, яка дозволяє робити фотографії високої якості за допомогою функцій AI (штучного інтелекту). Вартість Redmi A2 складає 2 999 грн.
Xiaomi Redmi 9A 4/64GB Carbon Grey
Цей смартфон має 6.5к-дюймовий дисплей, який дозволяє грати в улюблені ігри з широким кадром. У Redmi 9A є одна основна камера в 13 Мп та фронтальна. Батарея 5000 мАг з інтелектуальним енергоощадженням, тримає заряд до однієї доби.
Основні характеристики:
- 4 ядра та процесор MediaTek Helio G25
- оперативна пам'ять — 4 Гб
- внутрішня пам'ять 64 Гб + підтримує microSD (до 256 Гб)
- основна камера 13 Мп, фронтальна 5 Мп
- операційна система — Android 10.
Вартість цього смартфона складає 2 999 грн. Він представлений у трьох кольорах — сірий, блакитний, зелений.
ZTE Blade A35 2/64GB
Цей смартфон, окрім свого м'ятного красивого кольору, має гарні технічні характеристики. Blade A35 відображає чіткі та яскраві зображення, адже оснащений 6.75-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Частота оновлення екрана 90 Гц дозволяє переглядати відео та ігор у високій якості.
Основні характеристики:
- 8 ядер та процесор Unisoc SC9863A + PowerVR GE8322
- оперативна пам'ять — 2 Гб
- внутрішня пам'ять 64 Гб + підтримує microSD
- основна камера 8 Мп, фронтальна 5 Мп
- операційна система — Android 14.
Вартість цього смартфону складає 2 999 грн. Він доступний у м'ятному та сірому кольорах.
Раніше "Телеграф" розповідав про три смартфони з потужним акумулятором до 6000 гривень.