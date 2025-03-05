Три смартфони до 2000 грн, які підкорять серце вашої бабусі. Чудовий подарунок на 8 березня

Смартфон для літніх людей має бути простим та надійним

Бюджетний телефон може стати чудовим подарунком на 8 березня, коли кошти обмежені. Варіанти можна підібрати навіть з бюджетом до 2 тисяч гривень.

"Телеграф" розповідає про три надійні телефони, які можуть порадувати бабусю, або іншу близьку жінку похилого віку. Вони прості у користуванні та надійні.

Tkexun F18 (Happyhere F18) — 1 881 гривня

Це кнопковий телефон-розкладачка, що зручно для тих, хто побоюється пошкодити екран та звик користуватися фізичними кнопками. Смартфон має гідний набір функцій та якісну збірку. Гаджет відрізняється приємним дизайном, та великими кнопками, що робить користування зручним навіть для літніх людей. Екран за мірками кнопкових телефонів дуже хороший, діагональ 2,8 дюйма, роздільна здатність дисплея 480x320. Ємність акумулятора 2800 мАг.

Nokia 150 TA-1582 — 2000 гривень

Функціональний телефон, який може похвалитися сучасним високоякісним дизайном та водночас стійкістю до ударів. Акумулятор ємністю 1450 мАг дозволить розмовляти багато годин. Ергономічний дизайн забезпечує зручне тримання під час розмови. Завдяки сенсорній клавіатурі та простору для 1500 контактів і 500 SMS-повідомлень можна надсилати багато повідомлень.

Comfort 50 Optima Type-C — 1 720 гривень

Comfort 50 Optima Type-C — зручний "бабусяфон" із сучасним роз'ємом, великим екраном, клавішами та шрифтом, а також озвученням різних дій. Телефон зручно тримати в руках завдяки розміру та покриттю корпусу. Оснащений роз'єм USB Type-C, що є рідкістю для кнопкових телефонів. Обладнаний кольоровим дисплеєм діагоналлю 3,5 з роздільною здатністю 320х480 пікселів на дюйм. Optima має функцію екстреного виклику SOS, яку можна активувати за допомогою натискання й утримання червоної кнопки на задній панелі пристрою. Функція передбачає надсилання SMS-повідомлень, а потім виклики на 5 екстрених номерів, які ви можете вибрати самі.

Раніше "Телеграф" розповідав про три телефони до 6 тисяч гривень, які не розчарують. Кожна модель має свої особливості.