Цей додаток без вашого відома "захаращує" пам’ять телефону – як виправити це за хвилину

Ця процедура займає менш як хвилину, однак приносить багато користі для смартфона

Користувачі смартфонів часто стикаються з нестачею пам’яті, що змушує їх видаляти улюблені додатки, фото чи музику. Проте замість цього варто звернути увагу на програми, які займають значну частину місця у сховищі. Одним із таких додатків є TikTok, який накопичує кеш і завантажені файли.

"Телеграф" розповідає, як правильно чистити кеш у TikTok швидко та просто. Цей застосунок активно зберігає переглянуті відео, фільтри, ефекти та інші тимчасові файли, що згодом займає сотні мегабайт або навіть гігабайти пам’яті. Однак звільнити місце можна буквально за кілька кліків, не видаляючи важливих файлів.

Очищення кешу у TikTok не вплине на ваші відео або чернетки. Однак усі завантажені фільтри та ефекти можуть зникнути, тому, якщо ви активно користуєтеся ними, варто заздалегідь додати улюблені до вибраного, щоб легко їх знайти після очищення. Додаток дає можливість завантажити їх знову після очищення пам'яті.

Відкрийте додаток TikTok на смартфоні. Перейдіть у меню, натиснувши три смужки у верхньому правому кутку. Виберіть розділ "Параметри та конфіденційність". Знайдіть опцію "Звільнення місця".

Натисніть "Очистити кеш" та "Очистити завантаження".

Після виконання цих кроків ваш телефон отримає більше вільного місця, а TikTok працюватиме швидше. Це корисна звичка, яку варто періодично повторювати для оптимальної роботи пристрою.

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