Смартфони із крутою камерою до 5 тисяч гривень: ці три варіанти здивують (фото)

Огляд недорогих смартфонів, на які можна зробити гарні фотографії

На ринку смартфонів існує велика кількість пропозицій гаджетів із гарною камерою, але за невеликі гроші. Купити пристрій із такою характеристикою можна навіть до 5 тисяч гривень.

"Телеграф" розповідає, які моделі з гарною камерою зараз є у продажу та які в них особливості. У цьому матеріалі поговоримо про три такі смартфони.

Infinix SMART 8 2/64

Основна камера: 13 Мп;

Фронтальна камера: 8 Мп;

Місткість акумулятора: 5000 mAh.

Особливість: підвищена якість селфі, так і звичайних фотографій завдяки покращеним характеристикам камери.

Ціна — 3399 гривень.

Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb

Суперчіткість зйомки — 50 Мп. Ідеальна деталізація забезпечується завдяки високому показнику роздільної здатності основної камери.

Фронтальна камера на 13 МП. Оновлена передня камера 13 Мп підтримує нічний режим, тому яскравість та чіткість ваших селфі забезпечені за будь-яких умов освітлення.

Подвійна камера AI;

6,88-дюймовий кінематографічний дисплей;

Місткість акумулятора — 5160 mAh

Ціна – 4 499 гривень.

Motorola G24 4/128Gb

Яскраві, деталізовані фото день і ніч із камерою на 50 Мп, а також знімки макро світу з режимом Macro Vision lens.

Основна камера – 50+2 Мп;

Максимальна роздільна здатність відео — 1920 x 1080 Full HD;

Фронтальна камера — 8 Мп;

Зум — 4х цифровий;

Місткість акумулятора — 5000 mAh

Ціна – 4 999 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ще є у продажу смартфони з гарною камерою та до 4 тисяч гривень.