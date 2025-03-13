Витримають майже все: три смартфони з захищеним корпусом, які підійдуть військовим, рятувальникам і не тільки

Зібрали 3 непогані варіанти

У сучасному світі смартфони переважно асоціюються з якісними камерами та інноваційними функціями. Проте існує категорія користувачів, для яких першочергове значення має надійність пристрою. Особливо це стосується військових, рятувальників, будівельників та активних мандрівників. Такі користувачі потребують пристроїв, здатних витримати удари, падіння, контакт з водою та пилом, а також забезпечити тривалу автономну роботу в польових умовах.

"Телеграф" зібрав кілька надійних моделей захищених смартфонів, які поєднують міцний корпус, водонепроникність та потужні акумулятори.

Oukitel WP20 4/32GB Orange: 4 100 ₴

Цей апарат отримав потужний захист за стандартом IP69K, що забезпечує повну непроникність води та пилу. Корпус із металу та пластику здатний витримати серйозні падіння. Акумулятор ємністю 6300 mAh забезпечує кілька днів автономної роботи, а завдяки швидкій зарядці потужністю 10 Вт можна швидко поповнити запас енергії. На жаль, пристрій має відносно скромні 32 ГБ внутрішньої пам'яті, хоча підтримка microSD може частково допомогти. Попри невисоку ціну, смартфон обладнано сканером відбитків пальців і функцією розпізнавання обличчя.

Doogee S41 3/16Gb Black: 4 141 ₴

Модель Doogee S41 також отримала захист за найвищим стандартом IP69K. Екран захищено склом Corning Gorilla Glass для захисту від подряпин та ударів. Серед переваг – наявність NFC-модуля для безконтактних платежів, якого бракує конкурентам. Ємність акумулятора складає 6300 mAh, проте швидкої зарядки немає. Суттєвим недоліком є лише 16 ГБ вбудованої пам'яті, хоча можна розширити її карткою microSD до 1 ТБ.

Sigma mobile X-treme PQ38 black: 4 999 ₴

Цей смартфон виділяється найпотужнішою батареєю серед конкурентів – 8000 mAh, що забезпечує рекордну автономність. Захист за стандартом IP68 гарантує надійну роботу при зануренні у воду та повну пилонепроникність. Екран захищено склом Corning Gorilla Glass 3. На відміну від інших моделей, тут встановлено восьмиядерний процесор MediaTek Helio A20, хоча й з нижчою тактовою частотою. Пристрій має 32 ГБ вбудованої та 4 ГБ оперативної пам'яті.

Раніше "Телеграф" також писав про три смартфони до 2000 грн, які мають непогану батарею. Вони довго тримають заряд і оснащені гарними камерами.