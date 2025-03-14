ТОП-5 прихованих функцій Viber, про які знають лише одиниці

Про ці функції варто знати кожному

Месенджери, такі як Viber, Telegram, WhatsApp мають широкий функціонал, та зазвичай ми користуємось лише деякими з їхніх функцій. Переважно — найпоширенішими.

Ці додатки дозволяють підтримувати зв'язок із близькими безплатно, та мають низку корисних функцій, про які варто знати кожному користувачу. "Телеграф" зібрав найцікавіші із них.

Як приховати важливі розмови від зайвих очей

Якщо ви турбуєтесь про конфіденційність деяких чатів, Viber пропонує функцію їх приховування за допомогою ПІН-коду. Для користувачів Android потрібно затримати палець на потрібному чаті, а власникам iOS – горнути чат ліворуч і вибрати опцію "Приховати". Щоб знову зробити чат видимим, натисніть на три крапки в правому куті та оберіть відповідну опцію.

Вбудований перекладач

Функція автоматичного перекладу стане у пригоді під час спілкування з іноземцями або вивчення мов. Щоб скористатися нею, достатньо затримати палець на повідомленні та вибрати "Перекласти". Варто пам'ятати, що переклад здійснюється через Google і не завжди буває ідеальним.

Збережіть місце на телефоні

За замовчуванням Viber зберігає всі фото та відео з чатів у галерею пристрою, що швидко заповнює пам'ять. Щоб вимкнути цю функцію, перейдіть у "Налаштування" > "Дані та мультимедіа" та зніміть галочку з опції "Зберегти в галерею".

Контроль приватності

Месенджер дозволяє приховати ваш онлайн-статус від інших користувачів. Для цього відкрийте "Налаштування" > "Конфіденційність" і вимкніть параметр "В мережі". Зауважте, що змінювати цей статус можна лише раз на добу, і ви також не зможете бачити, коли інші користувачі перебувають онлайн.

Додатково можна обмежити видимість вашого профільного фото для незнайомців, залишивши його доступним лише для контактів, з якими ви вже спілкувалися.

Резервне копіювання чатів

Найважливіша функція для тих, хто не хоче втратити історію листування – створення резервних копій. Щоб налаштувати автоматичне збереження чатів, перейдіть у "Налаштування" > "Обліковий запис" і знайдіть опцію резервного копіювання. Майте на увазі, що ця функція зберігає лише текстові повідомлення, тому фото та відео краще зберігати окремо.

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