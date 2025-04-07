Новий тренд на Великдень: як зробити крашанки з позолотою (відео)
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Цей спосіб легкий і швидкий
У 2025 році Великдень, одне з найголовніших релігійних свят східного та західного обрядів, відзначатиметься 20 квітня. Традиційно цього дня віряни відвідують храми з великодніми кошиками, наповненими освяченими продуктами – пасками, крашанками, м'ясом, молочними виробами та іншим. Українські господині завжди ретельно готуються до свята, власноруч випікаючи паски та фарбуючи яйця у різноманітні кольори.
Проте якщо звичайні харчові барвники вже набридли, і хочеться чогось особливого, варто звернути увагу на головний тренд Великодня 2025 року – яйця з "позолотою".
Як створити яйця з "позолотою"
Для створення такого незвичайного декору знадобиться лише два компоненти:
- Яєчний білок
- "Сусальне золото" (харчовий барвник E175, також відомий як харчове золото). Продається в усіх кондитерських магазинах, а також в інтернеті.
Кондитери пропонують простий спосіб нанесення позолоти:
- Зварені яйця потрібно намастити білком.
- Руки також слід злегка змочити білком для липкості – важливо не перестаратися, бо надто мокрі руки завадять прилипанню золота. Якщо руки надто вологі, треба трохи зачекати, поки білок почне підсихати.
- Листове харчове золото розкришують у руках, а потім цими ж руками обмащують яйця.
У результаті виходять яйця з гарним, оригінальним візерунком та святковим блиском, які точно вирізнятимуться серед традиційних крашанок у великодньому кошику. Можна спочатку пофарбувати яйця у якийсь колір, а уже потім надавати їм золотавого блиску. Особливо ефектною виглядає позолота на темному фоні.
Такий метод декорування не лише виглядає вишукано, але й цілком безпечний для здоров'я, адже харчове золото – це сертифікований харчовий барвник, який використовують для оздоблення кондитерських виробів. Втім, їсти його не варто.
Раніше "Телеграф" також пояснював про те, що чим відрізняються поняття "Вербна неділя" і "Вербний тиждень", і коли їх слід вживати. Плутанини у цей вислів додає російська мова, адже на ній кажуть "Вербное воскресенье".