Новий тренд на Великдень: як зробити крашанки з позолотою (відео)

Цей спосіб легкий і швидкий

У 2025 році Великдень, одне з найголовніших релігійних свят східного та західного обрядів, відзначатиметься 20 квітня. Традиційно цього дня віряни відвідують храми з великодніми кошиками, наповненими освяченими продуктами – пасками, крашанками, м'ясом, молочними виробами та іншим. Українські господині завжди ретельно готуються до свята, власноруч випікаючи паски та фарбуючи яйця у різноманітні кольори.

Проте якщо звичайні харчові барвники вже набридли, і хочеться чогось особливого, варто звернути увагу на головний тренд Великодня 2025 року – яйця з "позолотою".

Як створити яйця з "позолотою"

Для створення такого незвичайного декору знадобиться лише два компоненти:

Яєчний білок

"Сусальне золото" (харчовий барвник E175, також відомий як харчове золото). Продається в усіх кондитерських магазинах, а також в інтернеті.

Кондитери пропонують простий спосіб нанесення позолоти:

Зварені яйця потрібно намастити білком. Руки також слід злегка змочити білком для липкості – важливо не перестаратися, бо надто мокрі руки завадять прилипанню золота. Якщо руки надто вологі, треба трохи зачекати, поки білок почне підсихати. Листове харчове золото розкришують у руках, а потім цими ж руками обмащують яйця.

У результаті виходять яйця з гарним, оригінальним візерунком та святковим блиском, які точно вирізнятимуться серед традиційних крашанок у великодньому кошику. Можна спочатку пофарбувати яйця у якийсь колір, а уже потім надавати їм золотавого блиску. Особливо ефектною виглядає позолота на темному фоні.

Такий метод декорування не лише виглядає вишукано, але й цілком безпечний для здоров'я, адже харчове золото – це сертифікований харчовий барвник, який використовують для оздоблення кондитерських виробів. Втім, їсти його не варто.

Раніше "Телеграф" також пояснював про те, що чим відрізняються поняття "Вербна неділя" і "Вербний тиждень", і коли їх слід вживати. Плутанини у цей вислів додає російська мова, адже на ній кажуть "Вербное воскресенье".