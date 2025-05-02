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Навіть не дивіться в їх бік. На які технології розумного дому ви дарма витратите кошти

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Технології
Технології. Фото Відкриті джерела

Деякі технології розумного дому не принесуть вам полегшення життя

Технології розумного дому полегшують життя та роблять його комфортнішим. До них належать голосове керування, замки на Wi-Fi, розумне освітлення, термостати тощо.

Однак не всі "розумні" технології однаково корисні — деякі з них можуть створити більше проблем, ніж зручностей. Експерти на The Spruce радять уникати ці функції.

Wi-Fi-камери й дверні дзвінки

Електронні системи безпеки та камери спостереження, що працюють від електромережі, можуть бути легко зламані зловмисниками. За словами експерта з домашніх технологій Кріса Вілсона, збій живлення або злам – і дім залишається без захисту.

Вбудоване розумне освітлення

Як зазначає оглядачка Ерін Лоуренс, якщо зламається один елемент, доведеться оновлювати всю систему, оскільки все освітлення в домі взаємопов’язане. Традиційне освітлення – набагато зручніше у ремонті та модернізації.

Розумні холодильники та крани

Такі технології для кухні не лише дорогі, а й дуже складні в обслуговуванні. Несправність часто означає дорогий ремонт або повну заміну техніки.

Багатокімнатні розумні аудіосистеми

Синхронізувати розумну акустичну систему в кількох кімнатах – складне завдання навіть для досвідчених користувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зробити додаткове світло і не довбати стіни.

Теги:
#Ремонт #Лайфхак #Розумний дім