Ще й на каву залишиться. Як оновити квартиру за два вихідних з бюджетом в 5 тисяч

Є легкий варіант апгрейду для квартири чи дому

Якщо хочеться оновити ремонт у квартирі, то для цього не обов'язково брати відпустку або кредит. Змінити вигляд кімнати, кухні або навіть всієї квартири можна за вихідні, маючи 5 тисяч гривень.

Ціни на усі матеріали залежать від магазину, їх кількості та особистих вподобань покупця. Але якщо обирати щось більш дешеве, то чек вийде в 5 тисяч гривень. Що можна оновити у квартирі, розповів "Телеграф".

Добірка ідей легкого ремонту

Пофарбуйте стіни або одну стіну. Для цього точно знадобиться фарба, валики та малярна стрічка. На це ви витратите близько 805 гривень, адже фарба коштує десь 600 гривень, валик 150 гривень, а малярна стрічка — 55 гривень.

Оновіть освітлення. Новий світильник, торшер або LED-стрічка додадуть затишку й сучасного вигляду. На це можна витратити до 1000 гривень.

Замініть текстиль. Нові штори, покривало, декоративні подушки або скатертина — і кімната виглядає по-іншому. У цьому випадку бюджет може скласти від 1 000 до 2000 гривень.

Оновіть меблі за допомогою самоклейної плівки. Комод, стіл чи навіть двері будуть мати інакший вигляд. Плівка коштує від 57 гривень за метр. Уявімо, що вам потрібно 10 метрів. Вони коштуватимуть 570 гривень.

Зробіть декор власними руками — рамки з фото, постери, підставки для рослин, настінні полиці. Бюджет близько 100–200 гривень.

Оновіть ванну або кухню. У ванну кімнату можна купити новий душ, шторку, килимок, органайзери, а на кухню — ручки для шаф, рушники тощо. На це піде десь 300-400 гривень.

Якщо порахувати усі ці витрати, то чек вийде на 4975 гривень, тобто залишиться ще 25 гривень. Можна купити каву в автоматі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як свердлити стіни без пилу.